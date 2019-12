Orsi meccanici e renne in una foresta piena di neve: Flamigni trasforma la vetrina vuota in una favola di Natale

Orsi meccanici, renne, gufi e simpatici coniglietti all’interno di una foresta ricoperta di soffice e candida neve bianca. In Piazza Aurelio Saffi all’angolo con Corso Garibaldi, c'è una vetrina "da favola". Ad averla allestita è stata l’azienda Flamigni, che dal 1930, produce e vende in tutto il mondo panettone, torrone e lievitati artigianali in genere. Fermandosi davanti alla vetrina è possibile immedesimarsi in un magico passaggio verso un luogo incantato, una porta verso il mondo delle fiabe.

Addentrandosi pochi passi al suo interno, ci si ritrova infatti immediatamente e magicamente catapultati all’interno di un racconto fantastico, in un luogo meraviglioso, unico e lontano, al profumo dei prodotti Flamigni. "Una creazione davvero speciale, che vuole rappresentare la loro idea di Natale e trasmettere al meglio lo spirito delle feste", spiegano dall'azienda.

"Un progetto - viene aggiunto - reso possibile anche grazie al neo sindaco Gian Luca Zattini e ai suoi assessori, che hanno profuso grande impegno nell’appoggiare l’iniziativa, nell’ottica della valorizzazione sempre più concreta del centro storico e con l’obiettivo di regalare ai cittadini forlivesi un periodo natalizio ancora più speciale. Un’idea apprezzatissima dai cittadini, sia grandi che piccoli, i quali non hanno perso occasione di fermarsi anche solo per un attimo a sognare, trasportati dentro alla fiaba di Flamigni". Lo spazio rimarrà allestito fino a metà del mese di gennaio.