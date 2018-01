Videomaker e operatori di ripresa: corso di video editing per "l'impresa" cinematografica di Cna

Cna Formazione, con il sostegno della Regione Emilia Romagna ed il Fondo Sociale Europeo, investe per qualificare le competenze delle persone. Questo è il fine del corso di tecniche di video editing, rivolto a figure già inserite nel settore cinematografico e audiovisivo, per accrescere le conoscenze nell’utilizzo dei software dedicati e dei nuovi strumenti di ripresa. Oltre a questi strumenti, droni Apr, operatori Saor e camere utilizzabili, i videomaker affronteranno la teoria del montaggio video, del concetto di inquadratura cinematografica, fino ad elementi di illuminotecnica dedicata.

"Siamo orgogliosi - afferma Roberto Nini, presidente di Cna Formazione Forlì-Cesena - di avere condotto in porto questa iniziativa in una città come la nostra, caratterizzata dalla presenza di diversi festival e di numerose associazioni culturali, imprese e professionisti impegnati, a vario titolo, con il mondo del cinema e dell’audiovisivo. Tra l’altro, è di pochi giorni fa la presentazione del progetto di Cna nazionale “Cna Cinema ed Audiovisivo” per rappresentare, sostenere e qualificare le professionalità del settore”.

Il corso, che prevede esercitazioni, simulazioni e project work, si alterna tra l’aula informatica e l’ex deposito Atr di Forlì, trasformato in un centro di aggregazione e creatività, scelto per fornire visibilità ad un’idea innovativa che crea valore per il territorio. Il progetto formativo ha ottenuto il patrocinio del Comune di Forlì, che ha contribuito in fase di progettazione e di promozione dell’iniziativa. In particolare l’assessore alla Cultura Elisa Giovannetti, ha creduto nel progetto e ha partecipato attivamente alla costruzione della proposta.

“Grazie alla collaborazione tra Cna Formazione e Comune di Forlì - sostiene l’assessore Giovannetti - abbiamo dato vita ad un progetto di qualità che tiene assieme professionalità e cultura, in un luogo dimenticato della città che può, al contrario, diventare un contenitore importante, inusuale ma originale ed appropriato, per la miriade di soggetti, associazioni e gruppi ed imprese che operano nell’ambito della cultura".