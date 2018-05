Vigilanza privata e personale dei servizi fiduciari in sciopero

I lavoratori della vigilanza privata e dei servizi fiduciari hanno manifestato a Roma per lo Sciopero Nazionale indetto a sostegno della vertenza e per avere il diritto di lavorare in condizioni decorose e con un salario giusto e dignitoso. "Da oltre 2 anni i lavoratori della vigilanza privata e dei servizi fiduciari sono senza contratto e con delle pretese da parte datoriale “inacettabili” - evidenziano i Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uilucs Uil -. Anche a Forli, come in tutto il territorio Nazionale, c’è stata ampia adesione allo sciopero per cui chiediamo che i datori di lavoro si siedano al tavolo di trattativa con delle proposte dignitose e rispettose delle lavoratrici e dei lavoratori riconoscendo il valore del lavoro svolto con una giusta retribuzione".