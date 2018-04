Bertinoro e i suoi vini protagonisti nella vetrina internazionale del "Vinitaly"

Tra gli oltre 4.000 espositori provenienti da circa 33 Paesi da tutto il mondo, al Vinitaly dal 15 al 18 aprile, in stretta collaborazione con il Comune di Bertinoro, saranno presenti anche sei cantine di Bertinoro, per far conoscere la grande qualità del Sangiovese e dell'Albana prodotti con competenza e passione nel territorio bertinorese. "Sono veramente soddisfatto di questa rappresentanza bertinorese a Verona, che vede le cantine, l'Ais Romagna e il Comune promuovere insieme Bertinoro - commenta il vicesindaco Mirko Capuano -. Anche quest'anno lo stand delle aziende vitivinicole bertinoresi sarà personalizzato con richiami e simboli del Balcone di Romagna. Bertinoro fa bella mostra di sé grazie all'impegno attento e al lavoro costante, che riconosce annualmente ai nostri vitivinicoltori importanti riconoscimenti nazionali ed internazionali. I vini di Bertinoro riflettono il carattere sincero e concreto dei romagnoli. Una presenza strategica per parlare di Romagna e delle potenzialità che il nostro territorio può esprimere nel campo enogastronomico, paesaggistico e culturale". Vinitaly è infatti la più importante vetrina internazionale del settore e registra circa 130000 presenze da tutto il mondo di 142 diverse nazionalità. I visitatori potranno assaggiare i vini che proprio nel 2017 hanno festeggiato mezzo secolo di Doc (il Sangiovese e l'Albana) e anche i 30 anni di ulteriore promozione come Docg (l'Albana). Una possibilità che sarà ampliata grazie ai diversi eventi che l'Ais Romagna, da tempo a fianco delle nostre cantine con grande professionalità, propone a Vinitaly per far conoscere i vitigni autoctoni regionali. Fra questi spiccano alcuni appuntamenti specifici sull'Albana.