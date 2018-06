"Vino del Tribuno": i calici forlivesi fanno incetta di premi

Domenica a Cesenatico sono stati proclamati i vincitori dell’edizione 2018 del Concorso “Vino del Tribuno”. Il Concorso, organizzato e promosso dal Tribunato di Romagna, ha, tra le varie finalità, quelle di: evidenziare la migliore produzione enologica del territorio facendola conoscere ai consumatori e agli operatori; presentare al pubblico le tipologie dei vini più caratteristici; premiare e stimolare lo sforzo delle aziende vinicole al continuo miglioramento qualitativo dei loro prodotti. Al concorso hanno partecipato oltre 80 vini romagnoli tra Doch, Doc e Igt. I vini sono stati assaggiati alla cieca a inizio giugno a Bagnacavallo da quattro commissioni composte da enologi, sommelier, Tribuni particolarmente esperti di vino e giornalisti.

Hanno conquistato il “Diploma di Gran Merito” i vini che hanno ottenuto il punteggio più alto nelle diverse categorie, raggiungendo almeno 82 punti su 100 (in base al metodo di valutazione dell’Unione Internazionale degli Enologi), mentre sono stati premiati ex-aequo con “Diploma di Merito” i vini che hanno ottenuto un punteggio non inferiore agli 80/100. La prestigiosa “Targa del Tribunato” è infine stata conferita al vino che ha ottenuto il punteggio assoluto più alto: Romagna Albana Passito Docg “Ultimo Giorno di Scuola” 2013 dell’Istituto Professionale Persolino-Strocchi - Gest Az. Agr. di Faenza e ai produttori che hanno avuto la somma dei punteggi più alti sommando almeno tre vini in concorso (in questo caso 3 aziende): Zavalloni Stefano di Cesena, Cantina Forlì Predappio di Forlì, Caviro di Faenza. Inoltre, hanno ottenuto le menzioni speciali: “Il Tribuno che accompagna” per le categorie da 3 a 12 Colli d'Imola Bianco “Artemisia” 2014 dei Poderi Delle Rocche di Dozza (Bologna) e “Il Tribuno che chiude” per le categorie da 13 a 15 sempre al Romagna Albana Passito Docg “Ultimo Giorno di Scuola” 2013.