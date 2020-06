Webinar gratuito di Cna per presentare i bandi del Gal L’Altra Romagna

Continuano i webinar, seminari online, promossi da CNA Forlì-Cesena; giovedì 18 giugno alle ore 15.30 si parlerà di contributi a fondo perduto per le imprese del territorio promossi dal GAL L’Altra Romagna. Lo scopo è quello di sostenere lo sviluppo, l’innovazione e l’occupazione delle zone rurali più marginali del nostro sistema economico territoriale. Sono due i bandi che prevedono contributi a fondo perduto: per l’avviamento di micro-imprese non agricole per la qualificazione di micro-imprese non agricole già esistenti.

Elemento comune delle due misure è costituito dal fatto che gli interventi devono essere realizzati, e gli investimenti effettuati, nelle aree rurali, collinari e montane delle province di Forlì-Cesena e Ravenna; sul sito www.cnafc.it è possibile trovare l’elenco dei comuni coinvolti.

Al seminario interverranno Bruno Biserni, presidente GAL L’Altra Romagna; Laura Giammarchi, responsabile Servizio Credito CNA e Massimo Grandi, ufficio bandi CNA. Nella seconda parte del webinar sarà possibile avere risposte alle proprie domande. Ricordiamo che il seminario è gratuito, previa iscrizione attraverso il sito www.cnafc.it, entro mercoledì 17 giugno. È possibile partecipare sia collegandosi da PC che da smartphone.