Welfare aziendale, strategie e opportunità per le imprese: seminario di Cna

Il welfare aziendale è una opportunità sia per i lavoratori che per i datori di lavoro, eppure ancora oggi la maggior parte delle imprese lo percepisce come un obbligo contrattuale. Al fine di fornire un quadro comprensibile e sufficientemente completo delle implicazioni che una sua introduzione comporta, Cna Forlì-Cesena ha organizzato un seminario formativo gratuito, che si terrà martedì, alle 17, nella sede provinciale di Cna in via Pelacano, 29.

"Le leggi di bilancio degli ultimi anni, hanno introdotto norme che favoriscono lo sviluppo di politiche di welfare aziendale - viene spiegato -. Attraverso la messa a disposizione di beni e servizi che migliorano la vita privata e lavorativa del dipendente e della sua famiglia, alle imprese è consentita una riduzione dei costi, tramite una totale esenzione contributiva e fiscale. Il welfare aziendale, pertanto, costituisce una vantaggiosa opportunità per le imprese, anche le più piccole, per aumentare la competitività, riducendo allo stesso tempo il costo del personale".

"Per consentire alle imprese di usufruire di questa opportunità, Cna Forlì-Cesena ha dato vita ad una piattaforma, in collaborazione con Welfare Gratis, che azzera gli oneri amministrativi e gestionali - viene illustrato -. All’incontro parteciperanno Maurizio Zoli, responsabile Servizio Fiscale e coordinatore del Team Consulenti di Cna Forlì-Cesena e i consulenti paghe Michele Disabato e Alberto Matteucci, che approfondiranno le implicazioni connesse all’introduzione dei servizi di welfare aziendale. Considerato che non esiste un modello standardizzato applicabile a qualsiasi realtà aziendale, appare molto importante rendersi conto delle concrete possibilità di fornire i servizi e le opportunità più adeguati alle esigenze del proprio personale".