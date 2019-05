Wellness week, protagonisti anche la sana alimentazione e la riduzione degli sprechi

La Wellness Valley è realtà. È questo, in estrema sintesi, quanto emerso dell’evento tenutosi martedì scorso a Casa Artusi in occasione della Wellness Week Romagna. Casa Artusi e il Comune di Forlimpopoli, da sempre impegnati nella promozione dei corretti stili di vita, hanno risposto all’appello del wellness con una giornata di presentazione dei progetti del territorio dedicati ai corretti stili di viti e rivolti a scolari e famiglie. Insieme a Claudio Cancellieri, medico e presidente del Rotary Club Forlì, Raffaella Alessandrini, Coordinatrice dell’Ufficio Scolastico provinciale, Lia Cortesi, referente Orti didattici Slow Food, le docenti Annamaria Mercati e Milena Raggi, Carlo Rondoni, coordinatore del gruppo Barcogas, Fabio Cappelletti del Forno Cappelletti (Dovadola) e Andrea Erbacci, titolare del ristorante Casa Artusi, si è parlato di sana alimentazione e riduzione degli sprechi, illustrando, tra le altre cose, i progetti "Orto in condotta", attivo da ben 9 anni nelle scuole del comprensorio forlivese, Zero abusi e Mangiare è un atto agricolo, il mercatino dalla filosofia green e a km0 promosso da Casa Artusi.

Ciò che è emerso è come ogni soggetto del territorio, dai produttori agli esercenti, dalle istituzioni alle famiglie, sia particolarmente attento e reattivo alle questioni legate ai corretti stili di vita. A stupire è soprattutto il coinvolgimento e l’entusiasmo delle famiglie nei confronti di progetti scolastici, fortemente voluti dalla comunità e di cui c’è una crescente richiesta, nati con l’obiettivo di insegnare ai ragazzi a vivere in maniera consapevole e sostenibile affinchè il benessere non resti solo sulla carta. Alla fine della giornata, a partecipazione gratuita, è stato distribuito a tutti i partecipanti il decalogo artusiano che hanno gustato una merenda buona e salutare preparata dal Ristorante Casa Artusi.