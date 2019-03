Furti e vandalismi al Woodpecker, lo sfogo dei gestori: "Vogliamo farlo rinascere, ma così è impossibile lavorare"

Una famiglia che crede fortemente in un progetto, che si impegna con tutte le proprie forze per dare nuova luce a un luogo che ha fatto la storia della città e della Riviera romagnola e che per mesi ha ricevuto, in cambio, atti di vandalismo e furti. E' comprensibilmente molto arrabbiato Riccardo Guerrini, vincitore del bando per il rilancio della storica ex discoteca Woodpecker di Milano Marittima. "Da circa tre mesi ormai siamo vittime di atti vandalici e furti - racconta l'imprenditore - Praticamente una volta a settimana, quasi, dobbiamo rattoppare la rete che viene continuamente squarciata da qualche malfattore. In più abbiamo subìto il furto di alcune piante che avevamo appena piantato, e proprio qualche giorno fa hanno imbrattato con della vernice la pavimentazione sotto la cupola. Spero siano solo ragazzate, ma per noi la situazione inizia a essere pesante: chiediamo solo rispetto per il nostro lavoro, non possiamo essere costretti tutte le settimane a sistemare la recinzione".



Quello del Woodpecker è un progetto in cui Riccardo ha coinvolto anche la moglie e le due figlie: "La mia famiglia ed io stiamo mettendo anima e cuore per far tornare in vita questo luogo meraviglioso - aggiunge la figlia di Riccardo, Caterina - A inizio lavori molte persone curiose si sono “intrufolate” nel cantiere peccando di educazione, ma la cosa poteva ancora starci. Ora il Woodpecker è totalmente recintato e sono molti i cartelli di divieto di accesso e proprietà privata, ma la maleducazione della gente aumenta sempre di più. Chiedo gentilmente di rispettare i lavori altrui e di farsi due domande prima di scavalcare, rompere, tagliare, strappare (e chi più ne ha più ne metta) la rete per entrare a fare due foto. I miei genitori mi hanno insegnato fin da piccola il rispetto e l’educazione: qui manca alla grande".

Nonostante le difficoltà, la famiglia dell'imprenditore prosegue spedita i lavori verso la riapertura del locale di via Nullo Baldini, che però pare essere più lontana del previsto: "E' un locale storico e in quanto tale ha tante difficoltà dietro - spiega Riccardo -. Il locale manterrà l'impostazione storica da discoteca, ma vogliamo che diventi anche uno spazio multifunzione: si potranno organizzare mini concerti, aperitivi, degustazioni in modo tale da renderlo vivo tutto il giorno e tutto l'anno".