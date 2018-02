Zuffellato ospite a Salotto Blu: "Alla Romagna serve una valley delle nuove tecnologie"

Enrico Zuffellato, Presidente dei Giovani Industriali di Ferrara, è stato ospite della trasmissione condotta su VideoRegione da Mario Russomanno e ha lanciato una proposta innovativa : "In Romagna le tecnologie avanzate sono più presenti di quanto si pensi.Il settore turistico, quello agroalimentare e della logistica ne fanno uso ormai quotidianamente. Ci sono quindi le condizioni per la creazione di un polo industriale ad esse vocato, anche in collaborazione con il sistema universitario". La trasmissione andrà in onda Lunedì alle 23 e 15.