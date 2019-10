Il pubblico ammira le "Gradazioni di luce". La mostra poi volerà in Vietnam con la Formula 1

Un pubblico numeroso e interessato ha partecipato all’inaugurazione della mostra “Gradazioni di luce. Geografie di sguardi tra storia e contemporaneità”, visitabile fino al 19 gennaio 2020 presso la sede della Fondazione Dino Zoli. Dopo la preview allestita a Singapore, in occasione del Gran Premio di Formula 1, il nuovo progetto di DZ Engineering e Fondazione Dino Zoli è stato presentato per la prima volta a Forlì nella sua interezza.

Erano presenti al vernissage: Gian Luca Zattini (Sindaco del Comune di Forlì), Dino Zoli (Fondatore Gruppo Dino Zoli), Monica Zoli (Amministratore Unico DZ Engineering), Roberto Grilli (Direttore Generale DZ Engineering), Gigliola Foschi e Nadia Stefanel (curatrici), Alessandra Baldoni, Luca Gilli, Cosmo Laera, Luca Marianaccio, Lucrezia Roda e Pio Tarantini, fotografi italiani che si sono fatti portavoce nel mondo della cultura, della storia e della ricchezza dei luoghi che caratterizzano il nostro paese.

"I sei autori – spiega Nadia Stefanel – sono stati invitati dalla DZ Engineering e dalla Fondazione Dino Zoli a fotografare dodici siti storici e contemporanei illuminati dalla DZ Engineering, da Castel del Monte e dal Mausoleo di Galla Placidia di Ravenna alle architetture del Polo chimico di Ferrara e del Mapei Stadium di Reggio Emilia. Un lavoro su commissione, volutamente affidato ad artisti appartenenti a diverse generazioni, che si è trasformato in “altro”: ogni autore ha messo infatti in questi scatti la sua ricerca e la sua arte, offrendo lo spaccato di un Paese capace di guardare al futuro senza dimenticare la propria storia".

Una parte della mostra, ad aprile 2020, volerà in Vietnam, paese in cui la Formula 1 farà il suo esordio. Attraverso la sua controllata DZE Asia Pte Ltd, la DZ Engineering ha infatti recentemente acquisito la realizzazione dei Sistemi Elettronici per il circuito cittadino di Hanoi.