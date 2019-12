"I cento anni de Il Momento": un volume racconta il secolo del periodico diocesano

Nel 2019 ricorre il centenario del settimanale diocesano “Il Momento”, fondato da don Giuseppe Prati, a tutti noto come don Pippo, nel 1919 a Forlì. La ricorrenza è stata l’occasione per ripercorrere le principali tappe della storia centenaria del giornale, attraverso il volume “1919-2019 Un secolo di storia a Forlì. I cento anni de Il Momento”, edito da Chiesa Cattedrale di Forlì e curato dal direttore della testata don Franco Appi. La presentazione ufficiale del libro è in programma giovedì 12 dicembre alle 21 alla Sala Melozzo (piazza Melozzo 8/10, Forlì), aperta a tutta la cittadinanza.

Il testo raccoglie in sei capitoli e un’appendice, stesi da autori diversi, le varie stagioni che il settimanale diocesano ha attraversato nel corso della sua storia centenaria. A raccontare i primi trentatré anni della testata (1919-1952) è la penna di don Franco Zaghini; segue una panoramica sulla direzione di don Mario Vasumi (1952-1973) curata dalla studiosa Gabriella Tronconi, che è autrice anche dell’appendice dedicata alla pubblicazione “L’Eco della diocesi di Forlì-Bertinoro”, uscita negli anni 1997-2006.

Lo spazio è poi lasciato alla parola di tre ex-direttori del settimanale, che presentano attività editoriale e obiettivi da loro promossi alla guida del giornale: Riccardo Lanzoni (per gli anni 1974-1988), Alessandro Rondoni (1988-2009) e Antonietta Tartagni (2009-2010). Compito dello storico e giornalista Mario Proli è, invece, quello di tracciare il profilo delle più recenti direzioni di Luciano Sedioli e don Franco Appi (2011-2019).

“La mia presentazione - scrive il direttore don Franco Appi nella prefazione del volume - vuole soprattutto sottolineare la vivacità di un settimanale che è in piena salute, svolgendo ancora oggi la sua funzione di settimanale diocesano presente sul territorio”. Alla serata di giovedì 12 dicembre interverranno gli autori che hanno curato la stesura del volume e il direttore della testata don Franco Appi.