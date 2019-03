"Concerto per un papà", a favore dell'associazione Arop

Un concerto dedicato ad un papà, un concerto dedicato ad aiutare l’associazione che sostiene e aiuta tante famiglie di bambini affetti da leucemia. Un concerto per A.R.O.P. La Tam Tangram Band proporrà ai presenti un repertorio di brani della tradizione popolare e della miglior musica italiana, rivisitati in modo originale per fondersi in una sintonia di strumenti, suoni e voci che vanno oltre l’armonia musicale. L’evento, domenica alle 16 al Circolo Democratico Forlivese, vedrà anche la partecipazione straordinaria del Maestro Silvio Legni che, con la sua chitarra, ci permetterà di assaporare il romanticismo della composizione classica. L’ingresso è a offerta libera ed il ricavato verrà interamente donato ad Arop. Per informazioni Rosanna 3284149802.