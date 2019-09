Musica e danze popolari protagoniste: il San Benedetto in Alpe Folkfest arriva alla 20esima edizione

Dal 25 al 27 ottobre si terrà il San Benedetto in Alpe Folkfest, un festival di musica tradizionale irlandese e danze popolari europee organizzato a San Benedetto in Alpe, col patrocinio del Comune di Portico e San Benedetto. L'appuntamento è nato nel 2000 come momento di incontro per i musicisti che suonano musica tradizionale irlandese in Italia e per i ballerini appassionati di danze popolari europee: il festival si caratterizza da subito come un’occasione per condividere e coltivare una passione di ‘nicchia’, spesso trascurata dal mainstream culturale perchè non redditizia.

Sull’onda della felice ‘prima volta’, il San Benedetto in Alpe Folkfest è cresciuto mettendo a fuoco due obiettivi: costituire un appuntamento fisso per i musicisti e i ballerini amanti del genere, uno dei pochi in Italia (e il primo dopo una lunga interruzione di esperienze simili); ricreare un’opportunità di fruizione della cultura popolare, svincolandola sia da logiche lucrative, riportandola all’habitat naturale della quotidianità da cui proviene e rendendola accessibile anche in termini di costo. Questo significa suddividere le spese sostenute per il festival tra i partecipanti, senza nessuna remunerazione per coloro che si accollano l’onere dell’organizzare e/o di coordinare i laboratori. All’interno di questi punti fermi il festival continua a crescere, coinvolgendo musicisti e ballerini irlandesi per attingere direttamente dalla fonte.