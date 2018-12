23 anni per il Diagonal Loft Club che fa una festa "Retromania"

Venerdì 21 dicembre, ore 21:00, va in scena il Retromania 1995 party al Diagonal Loft Club di Forlì che festeggia i suoi 23 anni di attività.

Il Diagonal Loft Club è uno dei locali più longevi, di sicuro in zona e certamente anche a livello nazionale. Aperto nel 1995 si prepara a spegnere 23 candeline.

Spazio di riferimento per la scena musicale, artistica e di intrattenimento in genere, il locale di viale Salinatore festeggia ogni compleanno con un party a tema, e quest'anno si è deciso di celebrare il momento in cui il locale ha aperto, ovvero il 1995.

Un evento, una festa ispirata al seminale testo di Simon Reynolds, Retromania (uscito nel 2011), che fa il punto sull'attuale tendenza musicale e sociale a rimescolare i riferimenti del passato piuttosto che produrne di nuovi e attuali.

Il futuro non è più quello di una volta diceva qualcuno, ecco quindi il Diagonal Loft Club che dà una festa al passo coi tempi proprio perché ha a che fare con un passato.

La festa di una storia, o la storia di una festa se preferite. Una narrazione avvincente e bellissima che da racconto di provincia si evolve nel tempo per farsi patrimonio di chiunque.