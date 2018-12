280 corde d'arpa celtica per festeggiare il Natale all'Entroterre Folk Club. Arpopoli, capitanata dall’arpista Antonella Pierucci, nasce nel 2009 come classe di arpa celtica della scuola di musica popolare di Forlimpopoli, ma gli allievi si trovano coinvolti quasi subito nelle partecipazioni di momenti di vario genere, dai saggi della scuola a concerti, a serate musicali cittadine. Così il gruppo si trova non solo per le lezioni settimanali di pratica strumentale, ma per condividere interessi, piacere di suonare, esperienze e idee. Si concretizza così una realtà di persone eterogenea nell’età e nelle competenze musicali, ma con una grande volontà comune di emozionarsi attraverso le corde dell’arpa. Nascono collaborazioni con altri gruppi (nyckelharpe e coro) e strumentisti, e anche i primi brani realizzati dall’insegnante del gruppo, espressamente per “Arpopoli”. La formazione ha partecipato a momenti musicali e concerti a: Sansepolcro, Santa Sofia, Galeata, Bagno di Romagna, Corridonia, Forlimpopoli, Verucchio, San Paolo in Alpe.