30 anni di educazione: la scuola-cooperativa festeggia l'anniversario

La cooperativa sociale Tonino Setola celebra i 30 anni della propria costituzione, avvenuta nel 1989, quando cominciò la prima esperienza educativa, con l’avvio della Scuola dell’Infanzia presso i locali della Parrocchia della Cava. Da allora ad oggi si è verificato un continuo crescendo delle opportunità formative messe in campo dalla cooperativa, quale ente gestore delle Scuole La Nave, tanto che oggi sono ben 5 sul territorio.

Per celebrare al meglio i 30 anni di attività della cooperativa, per tutto l’anno scolastico 2019/2020 sono in programma eventi di grande impatto. La prima è prevista sabato 21 settembre alle ore 11,00 presso l’Arena Barcaccia, all’interno della Settimana del Buon Vivere, sul tema “Coop. Tonino Setola/Scuole La Nave: 30 anni di educazione, un bene per la città”. Intervengono Gian Luca Zattini (sindaco di Forlì), Paola Casara (assessore alle politiche educative del Comune di Forlì), Roberto Pinza (presidente della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì), don Enzo Scaioli (parroco di Coriano e vicario episcopale), Stefano Versari (direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale), Massimo Fabbri (vice-presidente di Domus Coop), Elena Morra (preside della Scuole La Nave) e Roberto Melandri (presidente della coop. Tonino Setola). Seguiranno alcune esibizioni artistiche degli alunni della Scuola, le premiazione dei protagonisti dei 30 anni e il taglio della torta celebrativa.

Sempre all’interno della Settimana del Buon Vivere sono previste altre iniziative: il 25 settembre alle ore 17,00 (Refettorio Musei san Domenico) è in programma la formazione per insegnanti sul tema “I bambini e i ragazzi del 2019: come accoglierli, capirli e accompagnarli”, tenuta dallo psicanalista Luigi Ballerini, che nella serata dello stesso giorno (ore 21,00 ex-Chiesa di San Giacomo) sarà protagonista, insieme al regista Giacomo Campiotti della conferenza (moderata da Gianni Riotta) su “L’educazione dei ragazzi nell’era digitale”. Il giorno successivo (26 settembre alle ore 9,30 presso l’Auditorium Cassa dei Risparmi) un nuovo evento riservato alle scuole forlivesi: verrà proiettato il film “Bianca come il latte e rossa come il sangue” a cui seguirà un cineforum dibattito con il regista della pellicola Giacomo Campiotti.