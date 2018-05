30 anni per la Sagra della Fragola: concerti, mercatini e ricchi premi

Torna a Fratta Terme per la 30esima edizione la Sagra delal Fragola che occupa questo fine settimana il Parco delle Terme della frazione del Comune di Bertinoro. Quella che era nata come una tranquilla festa di primavera, negli anni si è tramutata in una grande manifestazione, organizzata dalla Pro Loco, che richiama regolarmente migliaia di visitatori mantenendo sempre al centro la fragola, bello e gustoso frutto di Romagna, amato da tutti in particolare dai bambini.

Come d'abitudine, il ricco programma della sagra prevde tante attrazioni emotivi di interesse, a cominciare dal mercatino delle rarità, che si accompagnerà all'esposizione e degustazione di prodotti tipici. In entrambe le giornate di sabato e domenica, programma fitto di musica e balli con orchestra spettacolo, sabato di scena "I brillanti sparsi" e domenica toccherà "Grande evento" con la partecipazione di Riccarda Casadei.

Verrà assicurato un ampio spazio per i bambini con giochi e animazioni, l'immancabile stand gastronomico con cucina romagnola, e naturalmente con degustazione di fragole in tutte le salse.



Al temrine, arriverà anche il momento di sperare nella sorte, con l'estrazione di numerosi premi fra tutti gli intervenuti in chiusura della due giorni densa di avvenimenti.