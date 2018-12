40 anni e non sentirli: Forlì ricorda De Andrè con un live

Era un giovedì, quel 21 dicembre del 1978, di quarant'anni fa, quando Fabrizio De Andrè, cominciava a cantare tutte le sue canzoni nel piccolo palazzetto dello sport di Villa Romiti, a Forlì, accompagnato per la prima volta dalla PFM. Dopo 4 anni di assoluto silenzio.

Era la prima tappa, in anteprima nazionale, organizzata da Radiomania, una delle prime radio libere della città, in collaborazione col circolo Camillo Torres, di un lungo tour che l'avrebbe portato in tutta Italia.

E' per ricordare quell'indimenticabile e suggestivo concerto che l'Associazione culturale Marco Polo ha organizzato venerdì 21 dicembre una Reunion-Musicale, dalle ore 21 in poi, presso il Jump Cafè di piazza Morgagni, a Forlì, per ricordare e celebrare il quarantennale di quel mitico concerto. Ci saranno alcuni musicisti e cantanti che ricorderanno tutte le più belle canzoni di De Andrè; ci sarà il Sindaco della città, ci saranno alcuni scatti del giovane Romeo Lombardi, che iniziava allora a muovere i primi passi nella sua carriera di fotografo, ma ci saranno anche molti di coloro che erano presenti a quel mitico concerto.