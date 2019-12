50 anni di Woodstock: si celebra la musica con gli Arancia Meccanica e tanti ospiti

Venerdì 6 dicembre, dalle 22.00, all'Ottantadue music club di Forlì si svolge un grande raduno di rock band per ricordare e celebrare il 50° anniversario di Woodstock, uno dei più grandi raduni musicali di tutti i tempi.

Un raduno di musicisti rock forlivesi per ricordare e rivivere, forse, quell’evento. Sul palco, per celebrare questo grande compleanno della musica, gli Arancia Meccanica e tanti ospiti a sorpresa.

Anche se non c’era nessuna delle rock band forlivesi a quel raduno, un'eco di Woodstock consentì ai nostri Clifters, il 26 maggio del 1968, di aprire il concerto di Jimi Hendrix al Palasport di Bologna.

Forlì è stata una fucina formidabile per la musica rock: nomi come i Lorenz, Silver e i baci, Beat Boutique 67, i Clifters, Sbranco e le purghe elettriche, Helza Poppin, i Poeti, i New Lords, Le Lacrime, St. Louis, I padri delle emozioni, Per i fatti nostri, The Blike Holes, e poi i Gazosa, I Nabla, i Forum Livi, Arancia Meccanica, band che vantavano al loro interno personaggi come Alberto Solfrini, Armando Savini, Beppe Leoncini, Checco Marsella, Riccardo Zappa, Mauro Neri, Luca Orioli, Enzo Vallicelli, hanno lasciato un segno importante nel panorama musicale non solo forlivese.