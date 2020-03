Si ammirano 50 sfumature di rosa sul monte Rontana

50 sfumature di rosa sono quelle che si vedono domenica 8 marzo all'alba sul Monte Rontana, nel Parco Regionale delle Vena del Gesso Romagnola. Una "levataccia" (partenza alle 5.00 da Forlì) che vale un panorama unico. Lo spettacolo dal terrazzino della croce del monte è indimenticabile.

Un momento per ricordare anche quanto è importante l'8 marzo e celebrare le donne importanti della nostra vita.

Si parte dal parcheggio alto del Parco Carnè per salire in poche decine di minuti sulla cima del Monte Rontana: lì si aspetta il sorgere del sole. Dopo una bella colazione, si riparte per un giro attraverso boschi di roverelle, uliveti e vigneti, rocce scintillanti di gesso. La Vena del Gesso Romagnola sa regalare panorami inaspettati, complice una natura che in questo inverno sta già timidamente mostrandosi. Il percorso termina presso il rifugio Ca' Carnè dove, per chi vorrà, è possibile pranzare con prodotti ottimi e birra artigianale (indicare opzione nel form di iscrizione).

Itinerario: Monte Rontana - Carnè - Vespignano - Carnè

Durata: 4,5h circa

Difficoltà: Medio (E) - Lunghezza: 7,5km - Dislivello: 400m

Ritrovo: ore 5.00 al parcheggio del McDonald, Viale Bologna 74 a Forlì

Costo: 12€/cad

Equipaggiamento: scarponi da trekking/escursionismo, pantaloni lunghi, maglietta, pile, giacca impermeabile/gore-tex, copricapo (bandana/cappellino/berretta), guati/sciarpa (in funzione del meteo), crema protettiva, zainetto sufficientemente capiente, acqua (min. 1 litro), ricambio completo da tenere in auto.

Tutte le escursioni si effettuano con un numero minimo di 10 partecipanti. Per motivi di sicurezza o in caso di maltempo il percorso, stabilito e comunicato al momento della conferma della prenotazione, potrà subire variazioni senza preavviso e ad insindacabile giudizio della Guida. Per iscrizioni: http://www.romagnatrekking.it/escursione/escursione-8-marzo-vena-gesso-romagnola/