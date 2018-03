500 passi a Forlì: emozioni e arte attraverso i cinque sensi

Indizi che portano al riconoscimento di alcuni santi, un filtro d'amore preparato con mortaio e pestello, un ingrediente segreto diverso da stamperia a stamperia, l'educazione fisica nel Rinascimento e un ritrovamento speciale: sono questi alcuni degli ingredienti del secondo appuntamento con “500 passi a Forlì: emozioni attraverso i 5 sensi” che si svolgerà sabato con appuntamento e partenza alle 16,30 davanti all'ingresso dei Musei San Domenico a Forlì. La pala d'altare di Menzocchi, ospitata nella chiesa della Ss. Trinità, e la cappella Mercuriali nell'Abbazia di San Mercuriale sono due dei tesori del '500 della città di Forlì che verranno toccati dall'itinerario di visita. Oltre alle due opere il percorso prevede tre laboratori sensoriali in altrettante attività commerciali presenti nel centro storico. Spezie e profumi si incontreranno all'interno dell'erboristeria Demetra, proprio di fianco alla chiesa della Ss. Trinità, dove la titolare Eleonora Ghetti, guiderà gli intervenuti alla scoperta di erbe e rimedi antichi quanto l'uomo che nel Cinquecento erano appannaggio degli speziali. Un impasto color della ruggine, tele di diversa ruvidità e stampi arzigogolati accoglieranno i visitatori nel secondo laboratorio, quello che si svolgerà nella stamperia Il Guado di Elena Balsamini.

Da bravi romagnoli non si poteva finire che con le gambe sotto al tavolo: il terzo e ultimo laboratorio sarà quello del gusto, nella fattispecie piadine realizzate con vari tipi di grani antichi e un buon bicchiere di rosso al Verdepaglia Bistrò nella piazzetta dell'antica pescheria. Il percorso si ripeterà ogni sabato fino al 19 maggio, inizio ore 16,30 e ritrovo davanti all'ingresso dei Musei San Domenico. L'iniziativa, che fa parte degli eventi collaterali della mostra “L’eterno e il tempo tra Michelangelo e Caravaggio”, è promossa dal consorzio turistico Living Romagna in collaborazione con le Pro Loco di Forlimpopoli, Castrocaro Terme e Terra del Sole, l'Ente Palio di Santa Reparata e della Romagna toscana, l'associazione Amici di Don Dario, la scuola musicale 'G. Rossini' di Castrocaro Terme e Terra del Sole, la scuola musicale 'Dante Alighieri' di Bertinoro, Romagna Full Time e Confguide Forlì-Cesena. Il costo del percorso è di 7 euro. Per informazioni 333 7204218.