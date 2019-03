A Forlì la "Challenger Biking Cup" con Claudio Chiappucci e Miguel Indurain

Arriva a Forlì una formula innovativa di ciclismo che ha già grande successo nel resto d'Europa: la "Challanger Biking Cup", una pedalata a scopo benefico in favore del Dynamo Camp (www.dynamocamp.org) che vedrà come super ospiti due dei più grandi campioni di tutti i tempi: Claudio Chiappucci e Miguel Indurain. Nato grazie all'idea di un Forlivese l'evento prevederà non solo la parte a due ruote in cui i ciclisti potranno vincere una divisa del valore di 150 euro, ma anche la musica del Pineta di Milano Marittima che assieme alle voci di Radio Bruno animerà Piazza Saffi, nella quale l'evento avrà partenza (alle 11), arrivo e pranzo a buffet organizzato da Eataly (pizza a volontà e degustazione birra artigianale al prezzo di 15 euro con ricavati sempre devoluti in beneficenza).

A Forlì due grandi campioni

"Sono molto soddisfatta di promuovere la Challenger Biking Cup che rappresenta un'occasione di spicco e di preparazione alla nuova stagione ciclistica nazionale e internazionale, insieme agli altri eventi sportivi che si svolgeranno nel nostro territorio, quali la tappa della “Coppi e Bartali” e “Tendicollo” che rendono la nostra bella città sempre più visibile in ambito sportivo - afferma l'assessore allo Sport, Sara Samorì -. La presenza inoltre di due grandi sportivi come Claudio Chiappucci e Miguel Indurain renderà la manifestazione sportiva ancora più stimolante, permettendo a tutti coloro che vorranno partecipare alla “pedalata” di confrontarsi con due grandi campioni. Mi preme per questo rivolgere un entusiastico ringraziamento agli organizzatori e a tutti coloro che rendono possibile questo grande evento".

Informazioni e iscrizioni

Le iscrizioni effettuabili on line cliccando su "iscriviti" nel sito internet www.challengerapp.it, sono aperte ai ciclisti tesserati (di qualsiasi federazione o associazione) oppure semplicemente in possesso del certificato medico. Il costo del pettorale è di 25 euro e conservandolo, grazie al contributo dei partners di Challenger, da diritto ad buono da 25 euro da spendere al Wine Resort Conde' (www.borgoconde.it) ed un ingresso gratuito al Pineta di Milano Marittima (www.pinetadisco.it). Sara' possibile iscriversi anche last minute dalle 8.30 il giorno stesso della gara, ma visto l'interesse manifestato da ogni parte d'Italia per l'evento si consiglia l'iscrizione on line il prima possibile per evitare lunghe file a poche ore dal via.

Il tracciato

Il tracciato (visibile su www.challengerapp.it) con partenza da Piazza Saffi si sviluppera' tramite San Martino e Grisignano verso Rocca della Caminate (in cui ci sara' una piccola sosta per ricompattare il gruppo se necessario) e scenderà poi lato Meldola per tornare in Piazza Saffi percorrendo via Decio Raggi. Per motivi di sicurezza legati all'organizzazione non e' prevista una classifica finale di arrivo ma solo la premiazione del ciclista che avrà rilevato la potenza maggiore sviluppata durante il percorso rilevata con Challenger (app appunto gratuita ed innovativa che permette la misurazione della potenza sviluppata senza bisogno di alcun tipo di sensore). Già dalle 9, in piazza Saffi, si potranno effettuare le iscrizioni last minute (si consiglia caldamente di provvedere comunque di iscriversi già da ora accedendo al sito) mentre la musica del “Pineta” di Milano Marittima e le voci di Radio Bruno accompagneranno i momenti di attesa alla partenza che avverrà alle 11.