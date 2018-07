Forlimpopoli celebra il Didjeridoo: torna il festival internazionale Didjin’Oz 2018

Torna a Forlimpopoli il Didjin’Oz 2018, il festival internazionale che celebra il Didjeridoo, strumento fondamentale della cultura aborigena australiana.La 16° edizione, inserita nella programmazione di Entroterre Festival è in programma venerdì e sabato nella Rocca di Forlimpopoli. Durante le due giornate di festival si alterneranno sul palco i più famosi performer di didjeridoo scelti dal direttore artistico Fiorino Fiorini. Anche quest’anno il Festival, patrocinato dall’Ambasciata Australiana, ospiterà ben quattro gruppi di artisti Australiani, insieme a gruppi Croati e Italiani.

Il Festival prevede anche una ricca programmazione di workshop, tenuti da parte degli artisti presenti al festival che partiranno alle 10 del sabato e proseguiranno per tutta la giornata di domenica. Durante le due serate sarà anche presente un esposizione di arte Aborigena quest’anno intitolata “Culture Encounter” al museo civico “Tobia Aldini” di Forlimpopoli in collaborazione col MAF e Ravenna Antica. Inoltre quest’anno sarà ospite Simone Piccini che presenterà il suo libro “WonderHang” viaggio intorno al mondo. In questa occasione presenterà la parte di viaggio svoltasi in Australia.

Il ricco programma internazionale e fortemente Australiano del Festival prevede infatti Dhinawa Dreaming - Australia, Wild marmalade - Australia, Moredidge brithers – Australia & Italia, Shatadoo - Italia, Maracabru - Italia, Dubravko Lapaine – Croazia, Mikael Gunter – Australia. Il Forlimpopoli Didjin’OZ è patrocinato dal Comune di Forlimpopoli e gode della collaborazione di Romagna Musica Soc. Coop., Scuola Musicale Dante Alighieri, Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli ed è gemellato con il Festival Acieloaperto.

Il programma

Venerdì

ORE 16:00 apertura del palco per open microphone nel cortile esterno della Rocca

ORE 19:00 apertura cancelli, stand gastronomici, stand di artigianato

ORE 20:30 Inizio concerti live

Shatadoo feat. Vincenzo Vasi - Italia

Mikael Gunter - Australia

Dhinawan Dreaming - Australia

MoreDidge Brothers – Australia & Italia

ORE 24:00 Fine concerti

Sabato

ORE 16:00 apertura del palco per open microphone nel cortile esterno della Rocca

ORE Contest di Didjeridoo

ORE 19:00 apertura cancelli, stand gastronomici, stand di artigianato

ORE 20:30 Inizio concerti live

Maracabru - Italia

Dubravko Lapaine - Croazia

Wild Maramalade - Australia

ORE 24:00 fine concerti