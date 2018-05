E’ una terra di una bellezza straordinaria e imprevedibile nel cuore dell’Africa antica, ancora poco conosciuta malgrado i grandi tesori storici e archeologici che custodisce e la varietà paesaggistica del suo spettacolare territorio. Un paese caratterizzato da deserti vulcanici, altopiani, savane e laghi, ma anche da chiese rupestri, monasteri ricchi di affreschi e castelli imperiali. Un luogo ancora lontano dal turismo di massa, dove la natura e le diverse civiltà s’incontrano e si amalgamano armoniosamente.

La storia dell’Etiopia può essere considerata la storia dell’umanità. Infatti è qui che sono stati ritrovati dopo oltre 3 milioni di anni fossili come quelli di una nostra progenitrice chiamata familiarmente Lucy, a cui è seguita la nostra evoluzione. Questo è il luogo dove per la prima volta abbiamo camminato in posizione eretta

Nella terra della Regina di Saba si può sognare con le bellezze delle cascate del Nilo Azzurro e vivere un ritorno alle origini nella culla dell'umanità. Qui convive una stupefacente varietà di etnie che hanno conservato intatta la propria identità, che da millenni tramandano la loro cultura, isolate dalle alte montagne e da deserti lavici. È un caleidoscopio vivente di popoli che parlano 80 lingue diverse, convivendo nel rispetto facendone una destinazione sicura da visitare.