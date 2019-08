Griglie in Festa torna a Forlì: tre giorni per gli amanti del barbecue

In Piazza Cavour tre giorni per gli amanti del barbeque. Torna a Forlì Griglie in Festa. Venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 settembre le migliori macellerie e le migliori carni d'Italia si daranno appuntamento in Piazza Cavour per un evento “succulento”, unico nel suo genere. Organizzata dall’Estragon Club di Bologna in collaborazione con Feel Forlì, anche quest’anno la manifestazione valorizzerà le eccellenze italiane e straniere delle carni pregiate.

Otto gli stand presenti, che prepareranno prelibate carni tutte da gustare, cotte rigorosamente sulla brace. Anche i vegetariani troveranno proposte da mettere sotto i denti: sarà infatti presente uno stand dedicato a chi non ama la carne, con verdure e mozzarella alla griglia. Ad accompagnare Griglie in Festa non mancheranno i vini del territorio, ottime birre artigianali e una favolosa colonna sonora con le selezioni musicali a cura dell'Estragon. Per gli amanti del barbecue, dunque, un festival del gusto da non perdere, che saprà deliziare tutti i sensi.

Orari di apertura: venerdì 6 settembre: dalle ore 19 alle 23, sabato 7 settembre dalle 18 alle 23 e domenica 8 settembre dalle 12 alle 15 e dalle 18 alle 23. L’ingresso è libero.