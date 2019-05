"A bug's life" torna al Giardino Botanico

Quale migliore occasione di un laboratorio assieme a una guida del Giardino Botanico per conoscerlo e apprezzarlo al meglio?

Costruiremo una casetta-albergo per insetti e caccia all’insetto e a seguire per tutti i partecipanti si potrà partecipare ad un avventuroso “entomosafari” alla scoperta del microcosmo del giardino.

L’appuntamento è alle ore 10.30

Nel pomeriggio tutti i visitatori saranno invitati a partecipare alla visita guidata alla scoperta della flora e fauna che colorano il Giardino in questa stagione.

Attività gratuita adatta a tutte le età.



Per info e prenotazioni:

segreteria unificata Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli tel. 054391912

email: ladigadiridracoli@atlantide.net

Cv Santa Sofia tel. 0543 970249 / cv.santasofia@parcoforestecasentinesi.it