A CavaRei una tombola in maschera per raccogliere fondi a sostegno del cantiere di San Leonardo

Domenica 23 febbraio nella sala polivalente di CavaRei, sarà organizzato un Super Tombolone che aiuterà l’impresa sociale a raccogliere fondi a sostegno del cantiere di San Leonardo che si inserisce nel progetto di sviluppo sul tema “Dopo di noi”. La casa di San Leonardo di proprietà dell’Impresa Sociale e nata per progetti di agricoltura sociale grazie alla coltivazione di erbe aromatiche, nel 2006 era già stata intervento di ampliamento con l’avvio dell’abitazione di 9 persone con disabilità.

L’ampliamento in corso consentirà di dare una casa ad altre 11 persone fragili aumentando la risposta a bisogni nello stile di CavaRei che mette sempre al centro delle sue scelte la comunità di riferimento. La Tombola solitamente è un gioco natalizio, CavaRei invece lo propone per festeggiare il Carnevale e chiede a tutti gli ospiti di presentarsi ..un po’ mascherati. A intrattenere la serata ci saranno gli amici Flysuit, gruppo musicale composto da giovani emergenti che già hanno collaborato con CavaRei in altri progetti dove hanno messo in campo la loro capacità di esprimere i valori di una comunità che condivide esperienze ed emozioni. Per informazioni: 0543 31094 – eventi@cavarei.it