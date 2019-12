Apre la mostra di Massimo Giacon “Fantasia”

L’Arte, simbolo di connessione e cultura tra gli esseri umani di ogni tempo, di ponte tra passato, presente e futuro è il motto di “Centodieci è Arte”, il ciclo di incontri sul territorio della piattaforma culturale di Banca Mediolanum, nati per diffondere l’arte in tutte le sue espressioni. I prossimi appuntamenti sono a Cesena e Forlì con la Mostra personale di Massimo Giacon “Fantasia” distribuita nelle due città, la cui inaugurazione si tiene rispettivamente venerdì 13 dicembre alle ore 18.00 presso uffici di Banca Mediolanum, in Via Cesare Battisti 90 a Cesena, e sabato 14 dicembre alle ore 11.00 presso gli uffici di Banca Mediolanum in via Giorgio Regnoli 1 a Forlì.



La mostra, l'intera e irriverente famiglia dei personaggi in ceramica, consiste di una vasta collezione composta da 14 opere scultoree dipinte a mano e 10 opere fotografiche.



Centodieci presenta nella sua completezza il progetto “The Pop will eat Himself”, risultato dell’immaginazione dell’eclettico e versatile artista, fumettista, illustratore, designer e musicista. Il progetto nasce da una mostra di disegni, studi e tavole, realizzata per la prima volta nel 2006. I personaggi bidimensionali sono stati tradotti in sculture tridimensionali attraverso la modellazione 3d, prodotti da Fratelli Rigoni di Nove (Vicenza) e commissionate da Superego Design.



Le opere di questa serie di Massimo Giacon, trovano le loro radici nella Toy Culture, una sottocultura nata all’inizio degli anni ’90, come evoluzione tridimensionale dei puppets del writing, sviluppatasi parallelamente all’affermazione della street art occidentale e dei manga giapponesi e coreani.



La Mostra sarà aperta gratuitamente al pubblico fino al 31 gennaio.



A Forlì sono previste 2 visite guidate su prenotazione telefonando al numero 0543 796797.