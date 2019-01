A Cusercoli si festeggia l'Epifania con il gruppo alpini

Il "Gruppo Alpini Cusercoli" organizza una serata dedicata alla Befana, con gruppi di Befanotti e Pasqualotti che si ritroveranno sabato dalle 15 alle 22 presso la saletta ricreativa parrocchiale "Brigitta e Michela" in via Garibaldi a Cusercoli (frazione del comune di Civitella di Romagna), riscaldati e illumunati dal falò degli Alpini, con grigliata sul piazzale antistante. Vin brulè, polenta, bruschette, penne e dolci per tutti. A tutti i bambini presenti l'Amministrazione Comunale di Civitella donerà la tradizionale Calza della Befana