A febbraio riparte la serie dei live con #lecosechesuccedono

La seconda parte della stagione si apre ufficialmente mercoledì 14 febbraio con un San Valentino inedito che vedrà come protagonista Umberto Maria Giardini. Il cantautore marchigiano esploso alla fine degli anni Novanta, nei panni di Moltheni, è molto legato al Diagonal e tornerà nel loft di Viale Salinatore per presentare, in uno show acustico, il suo ultimo album, uscito per La Tempesta, "Futuro Proximo". Il 21 febbraio toccherà invece a un duo formato da due musicisti local tra i più eclettici e attivi in molteplici progetti d'autore, i J.D. Hangover di Stiv Cantarelli e Roberto Villa con un conturbante di blues, narrativo e noisey. A chiudere la programmazione del mese, sarà invece, mercoledì 28/2, il misterioso progetto San Diego, all'esordio a fine 2017 su Stradischi, con una raccolta di brani malinconici di synth-pop/chillwave con reminiscenze anni Ottanta.