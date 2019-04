A Femminarte c'è anche la mostra "Speak" della forlivese Roberta Ruocco

Sabato 13 aprile, dalle ore 18, il calendario di #lottomarzo continua con Femminarte, il viaggio lungo il Corso Mazzini e presso la Galleria Mazzini che ha come protagonista la donna e i suoi numerosi talenti artistici. L'evento prevede anche la presentazione di "Speak", ricerca fotografica di Roberta Ruocco, giovane fotografa forlivese ed ex studentessa dell’Istituto Professionale Roberto Ruffilli. Le immagini della mostra, evocative e d’impatto, restituiscono situazioni e gesti sul tema della violenza alle donne, patrimonio ormai di un tristissimo immaginario collettivo.

Le fotografie della Ruocco erano state presentate in anteprima per la Giornata ONU del 25 novembre 2014 presso la Sala del Chiostro di San Mercuriale di Forlì, con una mostra pensata per lei dalla sua docente Rosanna Parmeggiani, nell'ambito di un evento organizzato da “Io ci sono Lascia il Segno” con l’adesione del Tavolo Permanente delle Associazioni contro la violenza alle donne.