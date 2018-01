A Forlì arriva "Il Carnevale degli animali"

Domenica pomeriggio 28 Gennaio 2018, con ritrovo alle ore 15 davanti alla Basilica di San Mercuriale, si terrà la visita guidata ad aggregazione libera “IL CARNEVALE DEGLI ANIMALI", una visita guidata per bambini e adulti curiosi alla scoperta degli animali – simbolo racchiusi nei tesori storico - artistici del Centro Storico di Forlì”

Un percorso che è quasi una caccia al tesoro , per bambini e per adulti curiosi alla scoperta degli animali-simbolo racchiusi nei tesori storico-artistici del Centro Storico di Forlì , guidato da Chiara Macherozzi , Guida Turistica della Regione Emilia-Romagna , Associata a ConfGuide Forlì Cesena .

L’iniziativa è a cura ​di Romagna FullTime e ConfGuide Forlì Cesena .

Tariffe a partecipante: 7 euro (bambini fino a 5 anni di età compresi gratis)

Prenotazione obbligatoria a Romagna FullTime entro venerdì 26 Gennaio : via mail a turismo@romagnafulltime.it , oppure via sms a 389-5824286 oppure via messaggistica Fb .

La visita guidata , della durata di 1 ora e mezza circa, si terrà anche in caso di maltempo