A Forlì l'unica data italiana dei Triple Double di Tomas Fujiwara

Domenica 1 dicembre, ore 18.00, si svolge ad Area Sismica l'unica data italiana dei Triple Double di Tomas Fujiwara.

La band nasce da un idea di Fujiwara di raddoppiare un trio composto da batteria, chitarra e tromba, già di per se atipico. E la mette in pratica incasellando musicisti di valore assoluto, riuscendo ad appaiare il trombettista Dave Ballou e il cornettista Taylor Ho Bynum, Tomas stesso e Gerald Cleaver alle batterie e alle chitarre Rafiq Bhatia e Mary Halvorson, fresca vincitrice del MacArthur Prize; insomma, il meglio della scena statunitense contemporanea.

Visto come un doppio trio o una tripla coppia, il cuore dei Triple Double sta nel contrasto, lo spostamento, la varietà dei raggruppamenti, le sfumature strumentali e i contorni formali, presentando un’orchestrazione mutevole, ma senza fornire riferimenti di sorta.

Del tutto superfluo è descrivere la traiettoria di ogni singolo componente, trovandoci di fronte ai massimi esponenti dei rispettivi strumenti musicali, che hanno ridefinito i confini della musica del presente, partendo dalle collaborazioni che fin da subito hanno attivato con monumenti quali Anthony Braxton, John Zorn, Michael Formanek, Joe Morris, Nicole Mitchell, Ben Goldberg, e tantissimi altri.

