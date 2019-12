A Forlì la Befana sarà acrobatica e piena di doni. Ma la "vecchina" sarà anche nei quartieri

A Forlì la Befana sarà acrobatica e piena di doni. Ma non ci sarà solo il tradizionale appuntamento di Piazza Saffi. Perchè le "vecchine" "invaderanno" anche i quartieri per offrire a tutti i bambini forlivesi un’Epifania speciale. L'appuntamento clou in centro storico è organizzato da Comune di Forlì, dal centro di produzione teatrale Accademia Perduta Romagna Teatri, dal comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena e dalla Fiera di Forlì.

La novità in centro storico è rappresentata dall'attesa dell'arrivo della "vecchina" in Piazza San Carlo, con "Ortaggi e miraggi. Colori e sapori con le alchimie della Befana" a partire dalle 10,30. Alle 12 i Vigili del fuoco interverranno in aiuto della Befana, calandosi insieme a lei dal punto più alto della piazza, San Mercuriale. A seguire, la Befana distribuirà ai bambini le calze, il cui ricavato andrà in beneficenza. Alle 16 appuntamento al Teatro Diego Fabbri con lo spettacolo "Sotto la neve - Minuetto d'inverno".

Per quanto riguarda le befane dei quartieri, arriveranno con un piccolo anticipo. Sabato 4 gennaio Festa della Befana a San Martino, mentre l'indomani le feste sono in programma ai Romiti (dalle 16 alle 19 al Palazzo dei Romiti), San Benedetto (dalle 17 alle 20 nella sala parrocchiale di via Gorizia) e Vecchiazzano (dalle 19.45 alle 23 al Polisportivo Treossi in via Pigafetta). Lunedì 6 gennaio festa della Befana a Ca'Ossi e a Bagnolo (dalle 16 alle 20, al Circolo Arci di via Cervese).