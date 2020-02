A Forlì la grande voce di Rossana Casale

Sabato 7 marzo arriva Rossana Casale al club Ottantadue di Forli, con un concerto da non perdere.

Cantante italiana, nata a New York, Rossana Casale inizia la sua carriera negli anni Settanta come corista per Riccardo Cocciante, Mina, Vasco Rossi, Al Bano e Romina Power e, soprattutto, nei concerti dal vivo per Mia Martini e successivamente per la sorella Loredana Bertè.

Durante la sua carriera ha inciso un gran numero di brani e album. Dal 2010 è stata più volte vocal coach per XFactor.

Rossana Casale sarà anche presidente della Giuria del Concorso Nazionale Voci Jazz Emergenti, nell'ambito del festival LE Cantantesse (4-8 marzo), che giudicherà le tre finaliste selezionate da una qualificata giuria di esperti e professionisti del settore, le quali presenteranno ognuna 3 brani a scelta, accompagnate dal Maestro Giuliano Cavicchi, prima dell'esibizione della nota e brava cantante italiana, grande interprete di musica jazz.

La vincitrice verrà inviata a New York per uno stage sulla voce, della durata di sette giorni, presso la prestigiosa New York Jazz Work Shop.

Per prenotazioni telefonare al 370 3664372.