A Forlì la mostra Pop Fusione di Maurizio Ceccarelli

Venerdi 5 ottobre dalle ore 20.00 apre alla Galleria Artistica di Forlì la mostra Pop Fusion, opere di Maurizio Ceccarelli. L’esposizione, curata dalla storica dell’arte Sabrina Marin, espone tutte opere inedite in un progetto pittorico esclusivo per la galleria forlivese. Le opere resteranno in mostra fino al 21 ottobre. Ingresso libero. La mostra Pop Fusion si inscrive nella pluralità di progetti culturali promossi da Carlo Lazzarini e Massimiliano Petrini di Artistica per l’anno 2018.