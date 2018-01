A Forlì oltre mille adolescenti per il trofeo "Mariele Ventre"

Le tagliatelle di nonna Pina, il cuoco pasticcione, 44 gatti, Popoff.... canzoni della leggenda dello Zecchino d'oro che l'Antoniano di Bologna da 60 anni organizza a Bologna. E da 22 anni la UISP con la Fondazione Mariele Ventre in ricordo di Marie Ventre fondatrice e instancabile animatrice del Coro dell'Antoniano propongono un grande spettacolo di pattinaggio artistico riservato a gruppi di ragazzi e ragazze under 14 accompagnati/e da canzoni dello Zecchino d'Oro e da film di cartoni animati. Un grande spettacolo che a Forlì - città europea dello sport- non poteva mancare. Il Comune di Forlì ha messo a disposizione il PALAUNIEURO -PalaGalassi- SABATO 27 GENNAIO dalle ore 15. Una ventina di gruppi da tutta Italia oltre 1000 adolescenti per proporre ai Forlivesi e non solo uno spettacolo di alto livello, bello da vedere e da gustare fino in fondo, giudicato dai Bambini del

Coro dell'Antoniano. Il tutto presentato da Guido Mandrioli e da Valter Brugnolo (POPOFF), con la organizzazione della Lega Nazionale e Regionale Pattinaggio e della UISP di Forlì