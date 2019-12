A Forlimpopoli tante iniziative per l'ultimo weekend del 2019

Numerose iniziative per i più piccoli nell'ultimo sabato del 2019 in Centro a Forlimpopoli, ma spazio anche al teatro dialettale per le persone un po' più avanti con gli anni. La giornata di sabato 28 dicembre si aprirà alle 10.30 in Sala del Consiglio, con le Letture animate e divertenti di Gianni Giunchi a cura dell’Associazione Culturale I Semini, mentre a partire dalle 14.30 Piazza Garibaldi ospiterà l'iniziativa "Il bene non fa rumore" con Roberto Fabbri. In un grande albero verranno appese le buone notizie e le cose belle della vita, date essenzialmente dalle cose semplici.

Nel pomeriggio, la Sala del Consiglio ospiterà a partire dalle 15 il laboratorio per bambini "Aspettando l’anno nuovo" a cura dell’Associazione "Amici dell’Arte" di Forlimpopoli mentre in piazza Garibaldi, sempre alle 15, prenderà il via "Giòcati con noi" a cura di Avsi, con la proiezione del documentario "Il cielo sopra Kibera" di Marco Martinelli, la presentazione dei progetti di Avsi accompagnata da canti natalizi e le incursioni di Giampiero Pizzol, alias il frate di Montecucco.

Sempre in piazza, dalle 16 musica dal vivo con la band "Azimut" in concerto. Poco più tardi, dalle 16,30, al cinema teatro "Verdi", andrà in scena la commedia dialettale "Un marid da spusè" dell'associazione "Cla bèla Cumpagnì".