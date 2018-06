A Forlimpopoli "Una ricca Notte di Musica" con scuola e orchestrona

Torna la Festa di fine anno della Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli con "Una ricca Notte di Musica" per condividere, con tanti amici, un intero anno di lavoro e piacere in quella che è anche la Festa della Repubblica. Di seguito il programma:

Alle ore 21 apriranno le danze i BANDA RAMINGA, un progetto di Musica d’insieme proposto dalla Scuola di Musica Popolare & Antica ArtMusique di Perugia e diretto da Stefano “CIUMA” Delvecchio.

Alle 21:30, quindi, sarà la volta de La repubblica della Musica. Tanti, come al solito, i punti spettacolo distribuiti fra Torrioni della Rocca, Sala Mostre, Teatro, e Sala del Consiglio verranno impegnati da oltre 80 fra allievi e maestri della Scuola di Musica Popolare in quello che, esperienza unica in Italia, si configura come un vero e proprio Busker Festival organizzato in autonomia da una Scuola di Musica

Alle 23, gran finale con L’ORCHESTRONA DELLA SCUOLA DI MUSICA POPOLARE. Gruppo di musica d’insieme della SMP riconosciuto ed apprezzato per il suo repertorio di danze internazionali che, solo per citare gli ultimi anni, è stato invitato ad esibirsi in manifestazioni prestigiose quali: Ravenna festival, Imola in Musica, MEI di Faenza, La musica nelle Aie di Castel Raniero, Folkest. Ospite: Paola Sabbatani