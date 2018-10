A Galeata la presentazione del nuovo cd del Trio Iftode "Musica senza confini"

Sabato alle ore 21.00, presso il Teatro Carlo Zampighi di Galeata, si terrà il concerto di presentazione del nuovo cd "Musica senza confini" del Trio Iftode.



Durante la prima parte della serata Teddi Iftode, primo violino, Radu Iftode, secondo violino, e Vlad Iftode, tastiere, eseguiranno i brani contenuti nel cd di stampo mitteleuropeo, seguendo una tradizione instaurata al momento dell'incisione del disco precedente dove sono contenute composizioni di Johann Strauss Jr, Franz Lehàr, Joannes Brahms, che non mancano neppure in questo ultimo lavoro. Ne sono testimonianza i brani: "Tik-Tak Polka" di Johann Strauss del 1874, "Hora Martisorului" del violinista e compositore rumeno Grigoras Dinicu, "Valzer pizzicato" di Georges Boulanger, altro compositore rumeno, "Le Canari" di Ferdinand Poliakin, eseguito per la prima volta nel 1885, "Le onde del Danubio", celebre valzer di Josif Ivanovici che riscosse un notevole successo fin dall'esposizione internazionale di Parigi del 1859, "Fascination", altro valzer composto da Fermo Dante Marchetti all'inizio del secolo scorso. Inoltre nel cd sono state inserite alcune celebri colonne sonore di film di successo: "La vita è bella" di Nicola Piovani, "C'era una volta il West" di Ennio Morricone, "Schindler's List" di John Williams. E poi motivi che hanno fatto la storia della musica nel mondo e continuano a farla, come "Firenze sogna", scritta nel 1939 da Cesare Cesarini, interpretata ancora oggi da numerosi cantanti, nonché tenori e inserita nel loro ultimo cd anche dai Litfiba in onore della città in cui il gruppo si è costituito nel 1980; oppure "Occhi neri", una famosa canzone popolare russa recentemente incisa da Fiorella Mannoia, il cui testo, una poesia dello scrittore ucraino Evgen Pavlovič Hrebinka, fu pubblicato nel 1843.

Durante la seconda parte della serata il Trio Iftode eseguirà una serie di brani musicali legati alla tradizione popolare romagnola, alla riscoperta della quale hanno dedicato altri due cd contenenti pezzi composti da Carlo Brighi (Zaclên), Secondo Casadei, Ferrer Rossi e Romolo Zanzi. Nell'occasione Gabriele Zelli proporrà una parte del monologo "A sem di Rumagnôl", tratto dallo spettacolo che spesso propone insieme al trio in giro per la Romagna e non solo, dove si raccontano aneddoti divertenti sui romagnoli e sulle loro caratteristiche.



L'evento è promosso dall' Associazione Culturale "Teodorico" con il patrocinio del Comune di Galeata. L'ingresso è a offerta libera. Al termine momento conviviale. Per informazioni 3384634573.