A Meldola il Giorno del ricordo con le testimonianze di Edda Marchese, Bruno Stipcevich e Alberto Urizio

Lunedì 10 febbraio ricorre il Giorno del Ricordo, istituito con legge della Repubblica Italiana nel corso del 2004, in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano dalmata e delle vicende del confine orientale. Per l'occasione il Comune di Meldola promuove una serata, che si svolgerà lunedì alle ore 20,30, nella Sala Nella Versari – Palazzo Doria Pamphili, piazza Felice Orsini 12/e a Meldola. Interverrà il sindaco di Meldola, Roberto Cavallucci. Nel corso della serata, alla quale la cittadinanza tutta è invitata, porteranno una testimonianza Edda Marchese, Bruno Stipcevich e Alberto Urizio. Per informazioni: Ufficio Cultura 0543/499452.