"A misura d'uomo", amore e odio per la provincia con Roberto Camurri

Fabbrico è un piccolo paese sulla mappa dell’Emilia, poche anime, due strade, i campi intorno, il cielo d’ovatta. È qui che nasce l’amicizia tra Davide e Valerio, ed è qui che una sera d’estate Davide incontra Anela e se ne innamora. Anela diventa il perno e lo scoglio su cui si infrange la loro amicizia. Così Valerio a un certo punto sceglie di andarsene. Comincia qui il racconto di Roberto Camurri, 35enne emiliano al suo esordio letterario, che sta raccogliendo consensi da parte di critica e pubblico.

Con una lingua ipnotica e pennellate rapide e materiche, A misura d’uomo di Roberto Camurri è un romanzo in racconti: storie di amore e di amicizia, di fiducia e di tradimento, di vita e di morte dove tutti i personaggi lottano per liberarsi da un inspiegabile senso di colpa trovando infine, nella propria terra, la risposta per dare sostanza e forma alla memoria e al tempo.

Camurri arriva a Forlì nel corso di un lungo tour che ha conquistato numerose piazze italiane. Appuntamento giovedì 29 marzo alle 19 da Tinto Cafè in piazza Del Carmine, 1. Dialoga con l'autore Corrado Ravaioli.

L'incontro, organizzato da Archimedia e Alive Aps, prevede cocktail e buffet 12 euro. Prenotazioni al numero 0543-30969.