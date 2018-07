A Modigliana si terrà lunedì 16 luglio, con inizio alle ore 20.30, la "cena tricolore". In piazza Vittorio Veneto i colori della bandiera italiana nel piatto, in un viaggio sensoriale per appagare gusto e vista. E' gradito abbigliamento a tema. Costo 20 euro. Musica dal vivo e prenotazione obbligatoria.