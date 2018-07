A Pieveacquedotto "La musica è una favola" con Valentina Rambelli

Domenica alle ore 20.00, presso la Pieve di Santa Maria in Acquedotto, via Ca' Mingozzi 9, Forlì, per la rassegna "Estate in musica", promossa dall'Associazione Antica Pieve, dal Comitato di Quartiere e dalla locale parrocchia, Valentina Rambelli, soprano, e Fabiola Crudeli, pianoforte, terranno un concerto dal titolo "La musica è una favola". Nel corso della serata verranno eseguiti brani tratti dalle colonne sonore di film di Walt Disney, come: Cenerentola, Biancaneve, Lilli ed il vagabondo, Il libro della Giungla e di altri autori di musica da film.



Nell'occasione sarà allestito uno stand di assaggi e specialità varie a cura del Comitato parrocchiale. Ingresso libero. Per informazioni 3386462755.



Valentina Rambelli, dopo essersi diplomata al Conservatorio Bruno Maderna di Cesena, ha mosso i primi passi sui palcoscenici come protagonista con il debutto nel 2007 nel ruolo di Serpina ne "La Serva Padrona" al Teatro Diego Fabbri di Forlì, poi al Teatro Rasi di Ravenna. Ha interpretato Gilda, in Rigoletto, nella rassegna "I concerti del sabato" presso l'Auditorium Pedrotti di Pesaro accompagnata dall'Orchestra Filarmonica Marchigiana. Nella stessa città ha interpretato Giulia nell"opera "La scala di seta" in collaborazione con "Rossini Opera Festival". Anche l'attività concertistica l'ha vista e la vede impegnata in diversi contesti. Attualmente è la voce del Quartetto Basco Ezutegui ed ha una collaborazione consolidata con il pianista Mirko Maltoni che l'accompagna proponendo brani che spaziano dall'opera lirica alle colonne sonore di film. È docente di canto presso diverse realtà scolastiche della provincia di Forlì-Cesena ed è specializzata in musicoterapia.



Fabiola Crudeli si è diplomata nel 2009 ed ha conseguito la laurea di secondo livello nel 2012 con il massimo dei voti e la lode sotto la guida di Luigi Tanganelli. Dal 2007 è pianista del Quartetto Vocale Allegro Giusto, il cui repertorio spazia tra quello operistico, sacro e cameristico, con il quale si è esibita in molteplici appuntamenti. Ha partecipato in qualità di pianista accompagnatore alla messa in scena delle opere "Gianni Schicchi" di Giacomo Puccini, "Il Barbiere di Siviglia" di Gioacchino Rossini e "Il matrimonio segreto" di Domenico Cimarosa; opere realizzate dal Conservatorio di Cesena e portate in scena al Teatro Bonci. Insegna pianoforte presso le scuole musicali "Dante Alighieri" di Bertinoro e di San Carlo di Cesena. Dal 2012 è pianista del duo "Croupier" insieme al soprano Margherita Pieri.