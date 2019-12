A pranzo con Aurelio Saffi

A 200 anni dalla nascita, sabato 14 dicembre dalle 12.00, i repubblicani della Consociazione di Forlì e della Federazione giovanile festeggiano Aurelio Saffi con pranzo, conversazione e incontro al circolo Aurelio Saffi di via Isonzo n. 119 a Forlì. Un'occasione per un approfondimento sulla vita e il pensiero di questo straordinario concittadino e sulla visione morale della politica.



Partecipano lo storico Enrico Bertone, autore del libro “Aurelio Saffi. L’ultimo «Vescovo» di Mazzini”, Alessandra Ascari Raccagni, Segretario Consociazione PRI di Forlì e Francesca Reale, Coordinatore FGR Forlì.



Per informazioni e prenotazione contattare il n. 3487028574.