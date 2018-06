Come ogni anno, domenica 24 giugno a Ridracoli torna la tradizionale Festa dell’Acqua, una intera giornata da trascorrere all’aria aperta alla diga di Ridracoli, organizzata da Atlantide in collaborazione con Romagna Acque Società delle Fonti Spa. Tantissime le iniziative in programma, tutte gratuite, che si svolgeranno tra Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli, la diga e il territorio circostante.

“Anche questa edizione della festa dell’acqua 2018 - aggiunge Tonino Bernabè Presidente di Romagna Acque - ha un programma ricco di proposte ed opportunità di benessere all’aria aperta, a contatto con l’ambiente, la natura e il particolare modo con l’Acqua dei Romagnoli e la Diga di Ridracoli.

Tante le occasioni per sportivi, escursionisti e famiglie che potranno visitare il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna” per vedere l’area riconosciuta a Patrimonio Mondiale UNESCO unitamente alla riserva naturale integrale di “Sasso Fratino”. Sarà possibile visitare anche il nuovo museo “Idro” rinnovato nel logo e nella proposta didattica e tecnologica, nei contenuti e nelle capacità espositive.

Sono già tantissimi da inizio anno i visitatori della Diga di Ridracoli che da gennaio si è riempita d’acqua lasciando alle nostre spalle un 2017 estremamente siccitoso e con più consumi idrici. Auguro a tutti coloro che ci verranno a visitare nell’occasione della Festa dell’Acqua , domenica 24 Giugno 2018 sin dalla mattina, di passare una buona e piacevole giornata divertendosi.”

“Possiamo considerare questo evento come la vera inaugurazione di Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli - aggiunge Massimo Gottifredi Presidente di Atlantide - che quest’anno ha aperto la stagione rinnovato negli allestimenti, quindi domenica è una bella occasione per tutti per visitarlo gratuitamente. La Festa dell’Acqua è comunque un importante appuntamento annuale per far scoprire il territorio di Ridracoli e tutte le possibilità di fruizione che offriamo e che ruotano intorno a Idro e alla diga.”

Per i più sportivi come ogni anno si terrà la gara podistica all’impianto di Potabilizzazione della Diga, con partenza alle 9 da Capaccio e premiazione in diga alle ore 10.30. Inoltre da Santa Sofia alle 9 partirà l’elettroscalata e-bike fino alla Diga, con e-bike propria o a noleggio, a cura di Bad School, Outdoor Romagna ASD e UISP. Il ritrovo è alle 8 a Santa Sofia. Per entrambe le prove sportive l’iscrizione è alle 8.30 prima della partenza.

In diga come ogni anno ci sarà per tutta la giornata il mercatino degli ambulanti, oltre a prove gratuite di e-bike nel pomeriggio e alla partenza di escursioni in battello e in canoa sul lago, con istruttore. Inoltre per grandi e piccoli intrattenimento itinerante a cura di Bubble On Circus.

In contemporanea saranno tantissime anche le attività a Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli. Per gli amanti del trekking e i più sportivi, alle 9.30 ritrovo al Museo per un’escursione guidata a San Paolo in Alpe in occasione della tradizionale Festa patronale, un’immersione nella natura e nelle tradizioni contadine di un tempo e per rivivere l'atmosfera di una festa popolare nelle montagne dell'Appennino tosco-romagnolo, con giochi, musica popolare e gastronomia romagnola. Il percorso è di 12 km, 6 ore, difficoltà E.

A Idro alle 15.30 inaugurazione della mostra fotografica “Una Ricognizione. Torri dell’acqua in Romagna” a cura di Mario Beltrambini e Giuseppe Pazzaglia con fotografie di Guido Guidi, Mario Beltrambini, Emanuele Benini, Nicola Biondi, Sauro Errichiello, Mattia Sangiorgi, Antonello Zoffoli.

Alle 17.30, sempre al museo, spettacolo “Cose da lupi… il lupo come non lo avete mai visto!” a cura di Zanubrio Marionettes.

Per tutta la giornata laboratori e approfondimenti con esperte guide che accompagneranno i visitatori alla scoperta dell’acqua, dell’evoluzione del nostro pianeta e delle buone pratiche del risparmio idrico. Inoltre “Gioca con noi” con la possibilità di vincere in soggiorno di una notte in un Nido di Ridracoli.