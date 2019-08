A Ridracoli una due giorni di festa ispirati alla tradizione con buon cibo, visite guidate, musica e racconti

Continuano gli appuntamenti estivi in quel di Santa Sofia. Martedì, alle 21.15, al Parco della Resistenza, Dire Fare propone la proiezione all'aperto del film “Il Professore e il Pazzo” (2019), di Farhad Safinia. Trama: l'amicizia profonda e imprevedibile tra quello che per la società è solo un pazzo assassino e un professore ai margini del mondo accademico. Ingresso 6 euro (5 euro ridotto per under 14 e over 65).

Sabato 24, alle 6, a Campigna, si terrà l'evento “Buongiorno Campigna”: concerto di arpa e violino con colazione offerta dagli esercenti di Campigna. Per informazioni Hotel “Lo Scoiattolo” - 0543 980052; Hotel “Granduca” - 0543 980051. Sabato e domenica, si terrà "RI.Vive - nuove storie dal vecchio borgo di Ridracoli”, due giorni di festa ispirati ai tradizionali appuntamenti che, fino alla metà del secolo scorso, animavano il borgo di Ridracoli raccogliendo il suo popolo in momenti conviviali e di condivisione. Cibo, musica, racconti, visite guidate e una piccola mostra fotografica con gli scatti di Pietro Zangheri, per raccontare la Ridracoli di oggi partendo dalla sua storia.

Si tratta di un progetto a cura di "Outdoor Romagna", realizzato con il sostegno di: Romagna Acque e Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli con il patrocinio di: Comune di Santa Sofia, Comune di Bagno di Romagna e Parco Nazionale Foreste Casentinesi. Sabato e domenica sono in programma escursioni in battello elettrico a Ridracoli con visita guidata a bordo. Info e prenotazioni: 0543 917912