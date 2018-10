A Roncadello la Sagra della polenta e la festa degli anziani

Domenica dalle 15, al Polisportivo “V. Cimatti” di Roncadello, in Comune di Forlì, si svolgerà la 35° Sagra della Polenta e Festa degli Anziani. L’evento è organizzato dal Comitato di Quartiere e dall’Associazione sportiva “Delio Fulgori”con il patrocinio dell'amministrazione comunale. Come da tradizione, sarà possibile gustare polenta, vino e ciambelle, destinando un contributo a offerta libera. Durante la festa sarà attivo anche uno stand gastronomico che preparerà piadina romagnola farcita, fritta, patatine fritte e ciambelle. Ad animare la festa non mancherà l’intrattenimento: Musica e balera con Widmer Garavini, che proporrà un liscio anni 60-70. A seguire, alle ore 18:00, il Sindaco Davide Drei porterà il saluto dell'amministrazione civica.