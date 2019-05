Civitella, a Nespoli il concerto di Nada

NADA in tour per tutta l’estate con “È UN MOMENTO DIFFICILE TESORO”, il suo nuovo album di inediti. Una serie di nuove occasioni live per l’artista che continua a riscuotere il favore di un numeroso pubblico: nella primissima serie di concerti indoor, infatti, Nada ha registrato diversi sold out, confermandosi interprete e autrice dalla classe e dalla sensibilità uniche.

Per presentare il nuovo album, Nada ha partecipato ad importanti trasmissioni, come “Quelli che il calcio” (Rai2), “Save the date” (Rai5 e in replica su Rai3), “Di Martedì” (La7), “Linea Notte” (Rai3) ed è stata ospite ai microfoni di diverse radio nazionali, tra cui Radio Capital, Radio24, Rai Radio1 e Rai Radio2.

Inoltre, un suo intero concerto è stato trasmesso in diretta su Rai Radio2 per “Radio2live”.

Durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo, inoltre, Nada è stata ospite di Motta, vincendo il Premio Miglior Duetto per la loro esibizione nel brano “Dov’è l’Italia”

L’album “È un momento difficile, tesoro” vede il ritorno alla produzione di John Parish (già produttore di PJ Harvey, Eels, Giant Sand, Afterhours ed altri), che torna al fianco di Nada dopo lo splendido lavoro fatto nell’album “Tutto l’amore che mi manca” (2004).

Album in cui si ritrova la vita, il pensiero e l’amore di cui Nada è capace, “È un momento difficile, tesoro” è stato anticipato dall’uscita del singolo “Dove sono i tuoi occhi”, accompagnato da un videoclip, diretto da Francesco Cabras, girato al Macro-Asilo, museo di arte contemporanea di Roma, seguito dal secondo brano estratto, la title track “È un momento difficile, tesoro”.

TOUR ESTIVO

01/06 Bologna - Biografilm Park

07/06 Brendola (VI) - Abilitante Social Fest

19/06 Poggibonsi (SI) - Fortezza di Poggio Imperiale *in duo

21/06 San Daniele del Friuli (UD) - Aria di Festa *in duo – NUOVA DATA

22/06 Soliera (MO) - Fiera di Soliera

05/07 Chianciano Terme (SI) - Chianciano Terme da Vivere *in duo

06/07 Valsavarenche (AO) - Musicastelle Outdoor *in duo

11/07 Milano - Castello Sforzesco

12/07 Cotignola (RA) - Nella Golena delle Balle di Paglie

14/07 Anacapri (NA) - Piazza San Nicola *in duo

19/07 Massarella (FI) - Realitybites Festival

24/07 Treviso - Suoni di Marca Festival

03/08 Marina di Camerota (SA) - Lungomare / Porto

11/08 Brescia - Festa Radio Onda d'Urto

13/08 Castellana Grotte (BA) - Farm Festival

14/08 Milazzo (ME) - Mish Mash Festival

16/08 Santa Caterina Albanese (CS) - Joggi Avant Folk

22/08 Commezzadura (TN) - Note d'Alta Quota *in duo

30/08 Venaus (TO) - Borgate dal Vivo 2019 / Scenario Montagna 2019

07/09 Nespoli, Civitella di Romagna (FC) - Festival Mosto *in duo